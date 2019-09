Ernesto Talvi asistió a un encuentro con candidatos de otros partidos organizado por la B’nai B’rith. Fue su primera aparición pública luego de haberse tomado algunos días debido a una tortícolis. Tras el encuentro, declaró: “Según me explicaron los médicos, me agarré tortícolis por girar demasiado mi cabeza a la izquierda, un movimiento al que no estaba muy acostumbrado últimamente”. Es que durante los últimos meses, y especialmente después de su triunfo en las elecciones internas, Talvi estuvo girando la cabeza alternadamente de izquierda a derecha en forma intensa. “Me dijeron que tantos movimientos me hacían mal, y me pidieron que elija girar principalmente hacia uno de los dos lugares, porque no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y como estoy más acostumbrado a mirar hacia la derecha, me voy a quedar con esa opción”, agregó el candidato.

Talvi explicó que en su juventud “miraba hacia la izquierda con mucha soltura, como le pasa un poco a todo el mundo”. “Pero a medida que fueron pasando los años, y sobre todo cuando empecé a viajar a Estados Unidos, fui abandonando esa costumbre, así que los médicos me recomendaron que adquiriera hábitos más conservadores en ese sentido”, agregó.

Consultado sobre cómo cree que impactará en su campaña esta imposibilidad de mirar hacia la izquierda, Talvi opinó: “De acá a la primera vuelta, con mirar a la derecha me alcanza. En la campaña para el balotaje, vemos”.