En estos días se desató una polémica acerca de los funcionarios públicos que trabajan en el Parlamento en régimen de pase en comisión. Específicamente se critica el poco volumen de trabajo que tienen ciertos funcionarios. Varios de ellos consideraron que estas acusaciones son “totalmente injustificadas”, ya que “en los organismos de los que provenimos tampoco estaríamos trabajando mucho”. Un asesor en materia de comunicaciones de un senador explicó: “Tampoco es que seamos gente acostumbrada a pasarse ocho o diez horas al día al palo”. Y si bien reconoció que “hay casos de gente que cuando viene al Parlamento trabaja igual que en el lugar en el que trabajaban antes, esto no es lo más común, porque la verdad es que estar en esa situación no tiene sentido”. “Yo, por lo menos, no imagino cuál podría ser la motivación para hacer eso. Es como dejar a tu mujer para casarte con una que sea igualmente insoportable”, ejemplificó el funcionario. Sobre posibles casos en los que el funcionario pasa a trabajar más que antes, opinó que “en ese caso directamente no tendría que trabajar nada, porque claramente es una persona con problemas psiquiátricos y debería estar de licencia médica”.

Varios legisladores coincidieron en que el pase en comisión “no viola ninguna ley y seguramente no la viole nunca, porque no estamos dispuestos a votar alguna norma que prohíba este sistema que tan bien le hace al funcionamiento del Estado”.