Las mutualistas no podrán usar para publicidad el dinero del Fonasa

El Ministerio de Salud Pública (MSP) estableció por medio de un decreto que el dinero que reciban por las cápitas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) no podrá ser utilizado para publicidad. Para garantizar el respeto a esta medida, las empresas deberán presentar el anuncio ante el MSP y una declaración jurada que acredite que no se hizo con dinero del Fonasa.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que las instituciones llegaron a gastar, en cuatro meses de 2017, 18 millones de dólares. Relató que se habló con ellos, pero no se produjeron cambios y aclaró: “Son pautas que este decreto no prohíbe, pero sí busca que no provenga del dinero que la población paga para que tenga destinos asistenciales”.

La medida, aseguró Basso, busca “dar garantías a la población de que sus dineros están exclusivamente vinculados a la atención sanitaria” y no son destinados a “otras actividades que no tienen que ver con las prestaciones de salud”. Además, el decreto establece que se podrán publicitar solo aquellos “datos identificatorios, títulos y especialidades” que estén “debidamente registrados ante el MSP”.

El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, dijo a Radio Uruguay que esta medida debió “llegar antes” porque las instituciones no pueden “seguir lucrando con la salud de los uruguayos”.