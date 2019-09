Tras conocerse la noticia de que la Fiscalía pretende acusar a Guido Manini Ríos por no haber pasado a la Justicia los antecedentes del caso de José Gavazzo, el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto denunció la existencia de una “maniobra” para desviar la atención de la ciudadanía. “Quieren que la gente me vea como una persona que se dedica a defender a los represores, y que se quede solamente con eso. Lo que se busca es que los votantes se olviden de que también soy homofóbico, xenófobo e intolerante, entre muchas otras virtudes”, declaró Manini Ríos. Y agregó: “Ellos saben que mucha gente me vota porque defiendo a los represores, pero también saben que con eso no alcanza, y necesito también el voto de quienes se horrorizan por la ley trans o están hartos de ver venezolanos y dominicanos en las calles”.

El militar retirado aclaró, de todas maneras, que aún confía en la Justicia y que espera que en el futuro se le inicien causas judiciales relacionadas con sus posturas con respecto a la inmigración y la homosexualidad.