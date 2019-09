El martes fue presentada la alianza entre el Nuevo Espacio (NE), liderado por el senador Rafael Michelini, y la Liga Federal (LF), cuyo principal referente es el diputado Darío Pérez. Ambos sectores acumularán votos en un mismo sublema y compartirán una misma lista al Senado, dejando las listas a diputados separadas. Pero este acuerdo ya estaría a punto de romperse, debido a la oposición de Pérez a que se mantenga. “Las dos cosas que menos me gustan en el mundo son las unanimidades y que me lleven a los ponchazos. Acá lo que pasó fue que todos en el NE estuvieron de acuerdo en compartir sublema, y eso me puso de malhumor, así que decidí rebelarme. Es una cuestión de principios”, declaró el líder de la LF.

Pérez considera que va a ser “complicado” hacer una alianza con otro sector. “Si ellos me aceptan, yo voto en contra. Si no me aceptan, no me puedo integrar. Igual no sé qué le ven de raro a esta situación”. El diputado reconoció que en algún momento le tentó la posibilidad de integrarse a La Alternativa, debido a que las contradicciones internas del grupo harían casi imposible que aprueben una alianza por unanimidad. “Desgraciadamente, el sector implotó y no tuve más remedio que quedarme en el Frente Amplio. Pero no pierdo las esperanzas de encontrar algún sector igual o más conflictivo que La Alternativa, en donde una alianza con nosotros genere rispideces internas. El Partido Socialista es una buena opción, me parece”, declaró Pérez.