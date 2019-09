Danilo Astori dijo en una entrevista radial que el Frente Amplio (FA) incurrió en algunas “conductas éticas” que “no le gustaron” ni a él ni a la gente, y mencionó especialmente el caso de Raúl Sendic. El líder de la Lista 711 le respondió a Astori que en lugar de preocuparse por esos temas, debería trabajar para bajar el déficit fiscal. “Es un problema muy grande para el país, y el FA aún no ha dado muestras de saber qué medidas hay que tomar para que el déficit no siga creciendo. Para poner un ejemplo, aún no escuché a nadie decir que hay que evitar por todos los medios que me den un cargo en una empresa pública. ¿Se imaginan lo que podría ser eso? Lo que ahorren por un lado se va a desperdiciar conmigo”, declaró Sendic.

El ex vicepresidente advirtió que “es prácticamente imposible que yo decida no ocupar ningún cargo por voluntad propia, por lo que, si no me cierran las puertas, es posible que termine en algún ente o ministerio”. Y si bien reconoció que “hoy por hoy hay mucha gente en el FA que no está afín a darme un cargo”, varios dirigentes y sectores del partido de gobierno han demostrado “una desidia y una irresponsabilidad tremendas a la hora de mantenerme lo más alejado posible de la orgánica y de la atención de los medios”. “A esta altura nada me sorprendería del FA, al punto de que no descarto la posibilidad de que me elijan de nuevo para ocupar la vicepresidencia”, se quejó Sendic.