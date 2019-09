Un repartidor que trabajaba para la empresa Pedidos Ya fue despedido cuando sus jefes se enteraron de que tenía un “amplio conocimiento” de las normas de tránsito, al punto de que conocía el significado de carteles como el de pare, ceda el paso y otros. “Este joven era un peligro para todos, porque si sentaba un precedente de repartidores que entienden conceptos como la preferencia, las cebras y el respeto a las señales las autoridades podían empezar a pedirnos que todos los repartidores también los entendieran, y eso sería nuestro fin”, explicó una fuente de la empresa.

El trabajador, de 18 años, considera que su despido fue “completamente injusto”, ya que, según aclaró, “el hecho de que sepa qué significan los carteles no quiere decir que los respete. Yo me comía todos los pare y ceda el paso, me metía a contramano y doblaba en cualquier lado, como el resto de los repartidores”. Desde la empresa de todos modos reiteraron que tener a este joven en su plantilla era “un riesgo”.

Varios trabajadores de Pedidos Ya y de empresas similares, como Glovo y Rappi, reconocieron que tratan de ocultar sus conocimientos sobre las normas de tránsito. “Cuando entré no sabía nada, pero con el tiempo fui aprendiendo. Una vez le comenté a un compañero que había descubierto que el cartel de pare quería decir que tenía que parar, y él me respondió que si quería conservar mi trabajo nunca más volviera a repetir eso”, declaró uno de ellos.