Robert Frank: Zúrich, 1924-Inverness, 2019

Falleció el lunes, a los 94 años, el mítico fotógrafo suizo Robert Frank, considerado el gran retratista de Estados Unidos, país que recorrió durante los años 50 cámara en mano para dar cuenta, en una memorable serie de retratos en blanco y negro, de lo que escondía el american way of life. The americans se publicó como libro en 1959. Reunía apenas 83 fotografías de las casi 28.000 que se dice que Frank tomó durante los dos años que pasó recorriendo el país, con su familia a cuestas, a bordo de un Ford Coupe. El volumen fue prologado por otro conocedor de las carreteras estadounidenses, Jack Kerouac, quien describió el material fotográfico como “un triste poema de Estados unidos” impreso sobre película, y al autor como “uno de los trágicos poetas del mundo”.

Aunque había nacido en Suiza en 1924 y la mayor parte de su trabajo se desarrolló en Estados Unidos, los últimos años de vida de Robert Frank transcurrieron en el noreste de Canadá.

Su muerte fue anunciada por Peter MacGill, de la Pace-MacGill Gallery de Manhattan, y confirmada ayer por The New York Times.