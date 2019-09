Tanto desde el gobierno como desde las cámaras empresariales del sector turístico reconocen que los problemas económicos y financieros en Argentina tendrán un efecto negativo “importante” para la temporada. Pero se teme que esta situación no sólo afecte la economía. “Los uruguayos solemos considerarnos mejores que los argentinos, pero la verdad es que somos lo mismo, pero más callados. La menor presencia de turistas de Argentina va a dejar esto en evidencia”, declaró un jerarca del Ministerio de Turismo. “Hasta ahora los gritos de los porteños no dejaban escuchar las cosas que decíamos nosotros, pero esto se acabó. Cuando los uruguayos empecemos a escuchar las estupideces que decimos estando de vacaciones, el mito de nuestra humildad y superioridad moral se va a derrumbar. Lo bueno es que los porteños no van a estar ahí para escucharnos, así que se van a seguir creyendo eso de que somos divinos”, agregó el jerarca consultado.