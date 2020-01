A ponerse cómodo: Este jueves empieza un nuevo ciclo de Cine en chancletas, con entrada libre

Desde mañana y durante todos los jueves de enero y febrero, y los sábados de marzo, los montevideanos podrán asistir nuevamente a las proyecciones gratuitas que brindará la Intendencia de Montevideo (IM) con su pantalla itinerante.

Según se anuncia, la selección preparada para este año es variada y tiene títulos de calidad, y las funciones de febrero se sumarán, además, a las diversas celebraciones por el centenario del nacimiento de Mario Benedetti.

La organización del ciclo corre por cuenta de Montevideo Audiovisual, una oficina dependiente del departamento de Cultura de la IM que tiene entre sus objetivos la promoción, el desarrollo y la difusión del cine y la producción audiovisual nacional.

El propósito de estas exhibiciones itinerantes, entonces, es acercar cine de calidad a los barrios capitalinos, en jornadas al aire libre. Para eso, la pantalla tiene un recorrido planificado con estaciones fijas cada jueves, pero está previsto que en caso de lluvia las funciones se corran para el martes siguiente, en las mismas condiciones. Los organizadores recomiendan que los vecinos lleven sus sillas playeras para poder disfrutar la experiencia con la mayor comodidad.

Las funciones son siempre a las 20.30 y la programación de enero es la siguiente:

Jueves 9/1 (en caso de mal tiempo la función pasa al martes 14/1)

Lugar: Espacio de Convivencia Palermo (Cebollatí y Minas)

Película: El libro de Lila (recomendada para mayores de seis años).

El libro de Lila, ópera prima de la directora y guionista Marcela Rincón González, es la primera serie infantil animada inspirada en personajes y escenarios del Pacífico colombiano, y fue realizada en coproducción con Palermo Estudio, de Uruguay.

Lila, su protagonista, es un personaje de libro que repentinamente se encuentra arrojado al mundo real, en el que no sabe cómo manejarse. Para volver a su propio mundo deberá convencer a Ramón, un niño que solía leer sus aventuras, de que la acompañe a El Olvido, un lugar siniestro en el que vive un malvado ladrón de recuerdos. Claro que las cosas no son tan sencillas: el primer problema para Lila será persuadir a Ramón, que ya está más grande y no cree en fantasías.

Jueves 16/1 (en caso de mal tiempo pasa al martes 21/1)

Lugar: Parque de la Segunda República Española (Luis Batlle Berres esquina Quarahy), Santiago Vázquez

Película: Rodencia y el diente de la princesa (apta para todo público).

Dirigida por David Bisbano, Rodencia y el diente de la princesa es una aventura animada de coproducción peruana y argentina. Cuenta la historia de la intrépida ratoncita Brie y de cómo, con ayuda de Edam –un pequeño aprendiz de mago bastante torpe pero bienintencionado– y de los más valientes guerreros del reino, enfrentará al tenebroso hechicero Rotex, rey de las ratas, y salvará su hogar, la fantástica Rodencia, llena de criaturas maravillosas y magos poderosos.

Jueves 30/1 (en caso de mal tiempo pasa al martes 4/2)

Lugar: Centro Cultural Las Chimeneas (Camino Carrasco y Felipe Cardoso)

Película: El campeón del mundo (recomendada para mayores de 12 años).

Esta película documental dirigida por Federico Borgia y Guillermo Madeiro cuenta los últimos años de Antonio Osta, ex campeón mundial de físicoculturismo y actor secundario de destacada participación en Clever (2016), la película anterior de Borgia y Madeiro.

Según contaron los directores, fue durante el rodaje de Clever que pudieron percibir los muchos ángulos interesantes de la vida de su actor de reparto, y concibieron la idea de hacer una película sobre él. De apariencia simple, El campeón del mundo es una película que va dejando ver múltiples matices en la vida cotidiana de este ex deportista que intenta criar a su hijo y sacar adelante su negocio al mismo tiempo que repasa su carrera de forzudo.

Esta es la segunda edición del ciclo, que tuvo su primera ronda en enero, febrero y marzo de 2019, con muy buena respuesta del público. En conversación con la diaria, Yenny Ruglio, de Montevideo Audiovisual, dijo que en la edición del año pasado fueron a todos los municipios y en todos tuvieron un público diverso que se sumó a la propuesta. Para este año resolvieron introducir, además de material audiovisual nacional, que fue lo que ofrecieron en 2019, películas de otros orígenes. Y en enero, pensando en las vacaciones, apostaron a un público infantil. Ruglio destacó además el éxito de Cine en el Botánico, un ciclo que tuvo más de 2.000 espectadores entre noviembre y diciembre del año pasado.

Para febrero, y en el marco del centenario de Benedetti, se suman al trabajo de la Fundación Mario Benedetti con una exhibición de La tregua (Sergio Renán, 1974, Argentina), que fue restaurada recientemente y puede verse con mayor calidad de imagen y sonido. Esperan llevar la película a cuatro puntos de Montevideo que tienen que ver con Benedetti, pero todavía no está confirmado cuáles serán los lugares de exhibición.