¿Cómo fueron sus primeros momentos en ultratumba?

Muy frustrantes, porque realmente me hubiera gustado quedarme en el Aqueronte, me pareció un río fascinante. Pero desgraciadamente me dijeron que iba contra las reglas.

¿Le preocupa el daño que le está haciendo el hombre al medioambiente?

No, al contrario, me parece una maravilla lo que está pasando con el calentamiento global. ¡El mar es cada vez más grande! Dentro de algunos años el mundo se va a haber convertido en un lugar hermoso.

¿Pero no siente compasión por los seres humanos?

Lo único que me preocupa es la posibilidad de que esto se llene de gente, pero, según me explicaron, hay lugar de sobra. En todo caso, creo que los humanos se lo buscaron.

¿Y no le preocupa que los animales acuáticos que sobrevivan de todas maneras van a estar rodeados de plásticos?

Bueno, honestamente, no sé quién les manda comerse esas cosas. Es un poco obvio que no es comida, ¿no? De alguna manera ellos también se lo buscan. Que maduren.