¿Recuerda algo de su muerte?

La verdad es que no. Solamente un zumbido, que supongo que habrá sido del misil, y después más nada. La explosión ni la sentí. Pero después de llegar a ultratumba pude verla mil veces.

¿Entonces es cierto que los muertos tienen algún tipo de visión que abarca todo lo que ocurre en el espacio y en el tiempo?

No, lo vi en CNN. Por suerte hay cable acá [risas].

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Me voy a poner un restaurante de especialidades iraníes, porque me parece que durante los próximos meses va a venir una buena cantidad de compatriotas míos.

¿Qué les diría a los yihadistas que están pensando en entregar sus vidas para defender a su país?

Que lo piensen mejor y no lo hagan. No por ellos, sino por mí. Me cansé de convivir con esos chiflados en vida, no quiero que me sigan hasta acá.