Actividades al aire libre: concursos de esculturas de arena y estatuas vivientes

Volúmenes playeros

Este año los denominados Encuentros de Confraternidad Latinoamericana “Castillos en la Arena” se llevan a cabo hasta el 27 de enero en Marindia, para mudarse del martes al jueves a Atlántida, luego a La Paloma hasta el 2 de febrero, para seguir el 4 y 5 de febrero en Pocitos y terminar el 7, 8 y 9 del mes que viene en Lagomar y El Pinar. Los escultores, provenientes de Argentina, Chile, El Salvador, México, Paraguay y Perú, junto con los participantes locales, trabajarán con arena, agua y una capa de cola vinílica diluida para compactar las obras. La organización está colocando la bandera wiphala, en las distintas etapas del concurso, como un homenaje a las poblaciones indígenas del continente.

Estatuas vivientes en La Floresta

Mañana el Espacio de Creatividad y Arte CRA (Argentina esquina Treinta y Tres) en La Floresta será el epicentro de la séptima edición del Concurso de Estatuas Vivientes de la Costa, que solía hacerse en la Noche Blanca. El sábado a las 21.00, la calle frente a CRA se convertirá en un paseo al aire libre donde concursarán cinco representantes argentinos y 11 uruguayos. De paso, se presentará el libro Los secretos de la quietud. La estatua viviente, una teatralidad liminal, de Mariela Olivera, editado por la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina). Al mismo tiempo, el Encuentro de Pintores reunirá a artistas para crear en vivo sus obras, y habrá propuestas musicales para redondear la noche en la costa. El fin de semana terminará el domingo con la proyección al aire libre de cortos de egresados de la Escuela de Cine, y con el Paseo de Arte y Diseño del Espacio CRA, donde habrá objetos hechos con botellas recicladas, prendas de diseño, galería de arte y librería.

Yoga en Parque Batlle

Quienes quieran probar una clase gratuita de Shiva Tandava Kundalini al aire libre para experimentar la armonización por medio de la práctica del yoga deberán acercarse el sábado a las 9.45 a Prudencio de Pena 2528 esquina Pedro Campbell, desde donde se partirá hacia el Parque Batlle. No hay cupo limitado y no se requiere inscripción ni experiencia previa, pero se recomienda llevar mat de yoga o manta. No se suspende en caso de lluvia.

Poe en el Cementerio

Necro Tours y Voces Anónimas vienen agotando, turno tras turno, el recorrido especial previsto para hoy en el Cementerio Central, durante el cual se podrá revivir los cuentos de Edgar Allan Poe. El original paseo contará con la participación de Guillermo Lockhart. Hay salidas a las 18.00, a las 20.00 y a las 22.00. Las entradas cuestan 350 pesos y conviene consultar sobre la disponibilidad en los locales de Abitab, Redpagos y Tickantel.

Movida eco en José Ignacio

Fundación Lagunas Costeras convoca para mañana a las 20.00 en La Excusa, de José Ignacio, donde se exhibirá el documental Metamorfosis y habrá exposiciones fotográficas y charlas breves de la propia ONG, así como de Faro Limpio, Karumbé y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El domingo estos mismos actores invitan a una limpieza de la playa Brava y a la liberación de una tortuga marina rehabilitada.

Fotos desde las alturas

Los viernes a las 11.00, el Centro de Fotografía de Montevideo (18 de Julio 885, entre Convención y Andes) habilita el cuarto piso de su sede para ver y tomar fotografías desde este punto panorámico de la ciudad. Además, ofrece una visita guiada para conocer más sobre la historia del edificio, donde funcionó Bazar Mitre. La actividad es gratuita, sin inscripción previa, aunque se sugiere ir con diez minutos de anticipación y que los menores estén acompañados. La visita se cancela si hay mal tiempo.

Cine a pedal en Piriápolis

La explanada principal del Argentino Hotel de Piriápolis funcionará esta noche, desde las 20.00, como una platea activa: Efecto Pedal llegará con su propuesta itinerante. Como siempre, el sistema se basa en generar la energía eléctrica necesaria para la proyección de una película a partir del uso de bicicletas. El público puede llevar su bicicleta y participar en el pedaleo. Así podrá ver un clásico del cine nacional: 25 watts.