Asociación impulsa un parque lúdico inclusivo en el predio del zoológico de Atlántida

“Estamos todos aprendiendo y construyendo”, dice Lourdes Montes, fundadora e integrante de Amigos y Familias de Personas con Autismo de la Costa (Afauco), que el mes pasado presentó en sociedad el proyecto Parque Lúdico Zoorprendete Atlántida, en vías de ejecución. Por el momento se busca implementar los dos primeros ejes del programa, a los que se comprometieron tanto el municipio de Atlántida como el gobierno de Canelones con respecto a esta iniciativa de la sociedad civil: un parque inclusivo y un centro diurno de referencia en atención a individuos con trastorno del espectro autista (TEA). “Por lo general, se hacen concesiones de los espacios, pero no se llevan adelante proyectos o, cuando se hace, el organismo público muchas veces financia un proyecto privado. Aquí el compromiso es trabajar de forma mancomunada: nos reunimos periódicamente, hemos establecido un plan de acción y ahora estamos avanzando con una publicación sobre este proceso, que es inédito, que de alguna manera empodera a la sociedad civil a que se anime a realizar este tipo de propuestas y a seguir participando para llevarlas adelante”, subraya la integrante de esta ONG, fundada en 2011.

Como todos los zoológicos, el de Atlántida está en transición: “Hay una evolución natural que se va a dar, un cambio que tiene que ser paulatino y amigable para todos. Va a haber realojo de animales a un hábitat más adecuado –se habló del parque Lecocq y de algunos zoológicos del interior, que están funcionando más como reservas–. Pero, por ejemplo, hay una loba a la que no se puede sacar del lugar, porque en caso de movilizarla, no sobreviviría”. Aunque el parque tendrá un carácter recreativo para todas las personas, se transformaría, con miras a un año, también en un centro para terapias y distintos tipos de abordaje integral. Allí va a estar inserto un centro con un enfoque diferencial en la población que se ubique dentro del espectro autista. Otras acciones que piensan implementar atañen más a la atención que a los cambios físicos del lugar. “Por eso tiene que haber infraestructura humana, además de edilicia, así como propuestas y agenda de actividades. Tiene que haber un sostenimiento después, porque no rueda solo”, apunta Montes.

Si bien Afauco recurrió a su propio equipo –integrado por la arquitecta Ariadna Aguerrebere y la diseñadora industrial Ana Olivet–, para proyectar las maquetas tanto del centro como del parque, tienen previstas reuniones con la directora de desarrollo humano del gobierno de Canelones y con el equipo de urbanismo.

El proyecto está en vías de financiación y el presupuesto todavía se está ajustando. “Cuanto más dinero obtengamos, más se van a ampliar las posibilidades”, subraya Montes. Las comisiones de Afauco congregan un promedio de 15 personas, y el núcleo de asociados alcanza unos 50. “En la directiva hay varias docentes que venimos trabajando fuertemente por la educación inclusiva en las instituciones y en otros espacios de participación. Queremos implementar pasantías y cursos; el parque va a ser un espacio de articulación, por ejemplo, con talleres de equinoterapia, con piscinas, y la idea es que no sean allí, que los chicos salgan. También apuntamos al vínculo con el nodo educativo que hay en la zona: la UTU, el CERP de Atlántida, los dos liceos y las escuelas”, agrega.

Aunque cuando se habla de TEA la detección suele estar entre las prioridades, los mayores de edad también están contemplados; en ese sentido, un hogar o residencia tutoriado forma parte de las conversaciones. El proyecto cuenta con la coordinación de Delia Bianchi, directora de Discapacidad del gobierno de Canelones. Montes aclara: “Si bien no es un paradigma de salud sino social, frente a la Ley de Salud Mental y la desmanicomialización, que plantea no encerrar y con lo cual acordamos, no queremos que haya confusiones. Este sería un hogar tutoriado para promover la vida independiente de estas personas. Pero vimos que no está bueno que esté en el mismo espacio, y además, si bien son 4.000 metros, el zoológico no es tan grande. Buscamos conseguir alguna vivienda en otro espacio físico, bajo la misma concepción. Vamos paso a paso, teniendo como referencia la experiencia del Parque de la Amistad, con cuyos responsables tenemos contacto”.

Afauco cuenta con un fondo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para este proyecto en 2016 y continúa haciendo gestiones para obtener apoyos. En los planes figura un evento gastronómico y probablemente se organicen conciertos para recaudar fondos. Para contactarlos: afauco@gmail.com.