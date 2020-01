El martes se confirmó que la sustancia marrón y gomosa que apareció en las aguas de varias playas de Montevideo y Canelones durante el fin de semana no es dañina para la salud. Se trata de un alga del género Chattonella que no representa un riesgo para los bañistas. De todos modos, la presencia de algas en las playas preocupa a las autoridades. “Más allá de que algunas de estas algas sean buenas, como las que vimos en estos días, y otras malas, como las cianobacterias, lo que más nos preocupa es que se pueda producir un enfrentamiento entre ellas. Porque por ahora las algas buenas y las malas no se cruzaron, pero si llegan a coincidir en algún momento esto puede terminar en un desastre. Las cianobacterias ya sabemos lo que pueden hacer, y en el caso de estas algas buenas que aparecieron el fin de semana, en fin... ya sabemos cómo son estas cosas, son buenas hasta que les toquen la oreja”, declaró un funcionario del Ministerio de Turismo.

Entre los operadores turísticos también existe preocupación por una posible batalla entre algas. “No sé cómo afectará al ecosistema, pero para el turismo sería desastroso, porque la gente viene a estar tranquila. Imagínese lo que puede ser para alguien ir a la playa y que ahí nomás, a pocos metros de donde está tomando sol, haya millones de algas matándose entre sí. Sería diez mil veces peor que las marchas de los sindicalistas a Punta del Este”, expresó un empresario del sector turístico.