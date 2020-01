Carlos Moreira anunció que va a presentarse a la reelección en las próximas elecciones municipales, a pesar de ya no pertenecer a las filas del Partido Nacional. Según relató un allegado al intendente coloniense, “él va a pelear por mantenerse en el sofá municipal, primero porque así se lo pidió la gente, pero además porque siente que aún tiene muchas cosas lindas para hacer allí”. La fuente aseguró que “Moreira no quiere la reelección simplemente para mantenerse en el poder. Él tiene muchas ideas para llevar a cabo, y cree que el mejor lugar para hacerlo es el despacho del intendente, porque obviamente no es lo mismo tener reuniones en una oficina cualquiera que hacerlo nada más ni nada menos que en el sofá de la máxima autoridad de la comuna de Colonia”.

Un edil cercano a Moreira aseguró, por su parte, que el jefe comunal se siente “más que cómodo” en el sofá municipal. “A veces hay políticos, aquí en Colonia y en todos los departamentos, que no se sienten a gusto ocupando el sofá municipal. No es el caso de Moreira. A él le encanta el sofá municipal. Dice que en ese lugar puede hacer una cantidad de cosas, y de hecho cuando no está allí está pensando todo el día en las cosas que va a hacer cuando llegue. Creo que eso da cuenta de que su verdadera vocación es ocupar el sofá municipal. Es algo así como su lugar en el mundo. Y eso que ya tiene sus años, pero estar en esa posición lo hace tan feliz, que no se cansa nunca. Creo que los colonienses tenemos que aprovechar esto”.