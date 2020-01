A pesar de haber renunciado al Partido Nacional (PN) cuando se divulgó que ofreció pasantías en la Intendencia de Colonia a cambio de sexo, Carlos Moreira anunció que se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales. El intendente coloniense está convencido de que el escándalo no afectó su reputación, ya que, según explicó, “la gente acá en Colonia sabe que soy honesto y consecuente, a diferencia de todos los políticos que me juzgaron, que dicen una cosa pero después hacen lo contrario”. Para ejemplificar este punto Moreira anunció que tendrá sexo con cualquiera que esté dispuesto a votarlo. “Yo no tengo dos caras, me comporto de la misma manera a la hora de dar algo que a la hora de pedirlo. Entonces, si tengo determinada actitud cuando le ofrezco una pasantía a alguien, lo más coherente es que haga lo mismo cuando le pido un voto a alguien”.

Un dirigente del PN de Colonia opinó que la propuesta de Moreira es “muy polémica”, ya que “ofrecer algo a cambio de votos es una práctica muy cuestionable, que fue habitual durante muchos años, pero ahora creíamos desterrada”. De todas maneras aclaró que “en este caso, por no tratarse de dinero, o un choripán, o cualquier otra cosa que en principio podría resultar atractiva para todo el mundo, sino de una sesión de sexo con Carlos Moreira, es decir, algo cuyo atractivo es subjetivo, quizás no estemos ante una maniobra condenable o ilegal”.