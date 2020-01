Carolina Cosse dijo que la ley de urgencia es un as bajo la manga

Carolina Cosse, precandidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio, criticó el anteproyecto de ley de urgente consideración presentado por el gobierno electo, tanto por su forma como por su contenido.

La ex ministra de Industria dijo que los artículos impactan en toda la actividad nacional, pero dijo que esperará a estudiar toda la ley para poder exponer su opinión “en manera ordenada”.

En una entrevista en Radio Carve, dijo que los más de 400 artículos no pueden haber sido redactados en un mes porque “tienen una gran cantidad de aristas” que “impactan en todos los aspectos de la vida nacional. La vida va a cambiar para mal si esto se aprueba así”.

Sobre los puntos de economía aseguró que se trata de “un cheque en blanco”, porque establece una regla fiscal “pero no se dice cómo se va a hacer”.

Cosse reclamó que no se haya mostrado antes este anteproyecto y aseguró que es algo que le preocupa como ciudadana. “Si voy a largar más de 400 artículos que van a cambiar la vida nacional me preocupa, como uruguaya y por la salud de la política […] hay que discutir alrededor de propuestas concretas, no con ases bajo la manga”, declaró.