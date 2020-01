Durante la campaña electoral para las elecciones nacionales, el candidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martínez, había anunciado que si no ganaba se iba a retirar de la política para dedicarse a su profesión de ingeniero y a cuidar a sus nietos. Ayer, sin embargo, la prensa confirmó que Martínez está considerando la posibilidad de presentarse a un segundo mandato al frente de la Intendencia de Montevideo. “No tengo problema en reconocer que cambié de opinión, creo que es de hombres sabios hacerlo. El tema es que cuidar a los nietos me resultó bastante más aburrido de lo que esperaba. Creo que tenía una visión un poco romántica de la figura del abuelo canchero, pero la verdad es que los guachos se pasan todo el día con la Play o mirando Youtube en el celular. Se ve que la experiencia de varias décadas de gestión en la actividad privada y en el Estado no es interesante para las nuevas generaciones. Así que bueno, si puedo conseguirme alguna otra actividad, vamo’ arriba”, declaró.

El ex candidato a la presidencia aclaró, de todos modos, que no quiere mantenerse “anquilosado en el poder”. “Yo no descarto presentarme en las municipales, ni en las presidenciales de 2024, y a lo mejor hago lo mismo cinco o diez años más, pero más que eso no. Si no gano ninguna de esas elecciones, me retiro de la política y me dedico a cuidar a mis bisnietos o a la ingeniería, siempre y cuando esa profesión no esté ya en manos de las computadoras y la inteligencia artificial”, sostuvo.