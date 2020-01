El presidente electo, Luis Lacalle Pou, se reunió ayer con los líderes de la coalición multicolor para entregarles el borrador del proyecto de ley de urgente consideración. A la salida del encuentro, todos los líderes de la coalición hicieron declaraciones, a excepción de Edgardo Novick, quien se retiró sin hablar con la prensa. Un asistente a la reunión relató que el líder del Partido de la Gente (PG) “estuvo muy distraído durante toda la reunión, como si estuviera con la mente en otro lugar y con muchas ganas de irse. De hecho, en un momento preguntó si faltaba mucho para que se terminara la coalición multicolor. Claramente, está desmotivado”.

Un dirigente nacionalista que también estaba en la reunión relató que Novick “estaba tan en otra que dejó olvidada su copia del proyecto de ley de urgente consideración”. “Lo llamamos para que lo volviera a buscar, pero nos dijo que no le daba para venir a buscarlo y que si queríamos se lo mandáramos en un Rappi, pero lo teníamos que pagar nosotros”, agregó. El dirigente reconoció que “el episodio me dejó muy preocupado, no tanto porque Novick no vaya a leer el documento, porque la verdad es que se lo estábamos dando solamente para que se lo llevara a Daniel Peña, sino porque sería muy malo para la imagen de la coalición que uno de sus impulsores se fuera. Vamos a ver qué se nos ocurre para que no se aburra y se mantenga interesado. Capaz que podemos instalar un futbolito junto al salón donde hacemos las reuniones”.