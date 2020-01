Gandini planteó reparos en la redacción del proyecto de urgencia

El senador electo por el Partido Nacional (PN) Jorge Gandini planteó reparos en algunos de los artículos que elimina de la obligatoriedad de la Inclusión Financiera, en el anteproyecto de ley de urgente consideración. De todas formas, dijo que se trata de artículos que buscan la libertad de la ciudadanía.

Gandini sostuvo que en la práctica la Ley de Inclusión Financiera tuvo dificultades en su aplicación, en especial en localidades en las que los cajeros no son accesibles. “Nadie dice que no hay que usar una tarjeta de débito […] Pero si uno vive en una zona alejada en la que no hay cajeros hay una dificultad”, comentó, en entrevista con En Perspectiva.

El senador electo planteó que tiene reparos en la redacción de la ley de urgencia porque dice que se acordará el pago entre el empleado y el empleador, por eso no queda tan claro. “Le deja al empleador la llave […] La libertad pura no está, debería estar en el ejercicio directo del empleado”, dijo.

El legislador asumió que, al caer la obligatoriedad del pago con dinero electrónico, los bancos no tendrían por qué ofrecer una cuenta de manera gratuita. “Parecería que si el banco no tiene ese cliente asegurado, no tiene la obligación de brindarle un servicio de forma gratuita”, dijo.

Martín Vallcorba, coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había dicho que el proyecto generan “dificultades” para acceder a un medio de pago gratuito.

Además, Gandini aseguró que hay evidencia por parte de la Dirección General Impositiva (DGI) de que no fue la inclusión financiera la que ayudó a evitar la evasión: “La propia DGI dice que no ha influido, si es importante en temas de transparencia, pero no puede ir en contra a la libertad”, aseguró.

A Gandini tampoco le convence el artículo que dice que los subsidios por las partidas por alimentación conserven los beneficios del pago electrónico cuándo se hagan en efectivo, ya que es algo que “sólo beneficia al empleador”, además se mantendría la renuncia al Banco de Previsión Social (BPS).