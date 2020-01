Un ladrón entró ayer en la casa del diputado colorado Germán Cardoso tras trepar cuatro pisos y se llevó varios objetos. El futuro ministro de Turismo aclaró de todos modos que el incidente “no fue tan grave, y de hecho, yo rescato muchos aspectos positivos, como por ejemplo, que en esta ocasión el ladrón no era dirigente del Partido Colorado, ni diputado suplente mío”.

Cardoso reconoció de todas maneras que en un principio sintió “miedo”. “Cuando me dí cuenta de que un delincuente había entrado en mi casa empezaron a pasar por mi cerebro todos los recuerdos del caso del Cambio Nelson y de Francisco Sanabria, de los titulares en los medios acompañados de mi foto, mi comparecencia al juzgado, y otras momentos muy feos. Lógicamente estaba muy asustado, porque la última vez que un chorro pisó mi hogar casi se acaba mi carrera política. Fue un episodio muy traumático. Por suerte esta vez la cosa no pasó a mayores”.

El legislador dijo que a partir de ahora piensa extremar las medidas de seguridad en su hogar, las que, según él mismo reconoció, había descuidado un poco. “Últimamente sólo me preocupaba por impedir que entraran delincuentes a mi sector. Puse una cantidad de controles, como registro de antecedentes policiales, investigación de los candidatos a dirigentes y cosas por el estilo. Seguramente eso me distrajo un poco. Ahora me doy cuenta de que también tendría que evitar que entren delincuentes a mi casa”.