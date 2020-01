La pregunta del millón para todas las mamis: ¿cuál es el balance exacto entre tolerancia y disciplina a la hora de educar a los peques? Desgraciadamente no hay una respuesta clara para esta pregunta, chicas. Lo que sí podemos asegurar es que un poco de disciplina no sólo no hace mal, sino que es recomendable, ya que prepara a los chicos para los desafíos de la vida adulta. Y en tiempos como los que corren, en los que la guerra aparece como una realidad cada vez más cercana, es fundamental que nuestros hijos estén en buenas condiciones para defender a la patria. Es que no sería raro que la izquierda uruguaya, que ahora no sólo es violenta y autoritaria, sino también resentida, haga todo lo posible para atraer los conflictos internacionales a nuestra tierra y así poder aprovechar el caos para regresar al poder. A río revuelto, ganancia de pescadores estalinistas. Por eso, quizás la cultura del diálogo y la tolerancia sea suficiente para que nuestros chicos puedan enfrentar a los marxistas locales, pero cuando los enemigos sean soldados de Irán, Rusia o Venezuela, ahí habrá que echar mano a la disciplina.