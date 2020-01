Ignacio de Posadas: Talvi, Manini y Mieres le han hecho un “serio daño” al próximo gobierno

“¿En qué se parecen Ernesto Talvi, Guido Manini y Pablo Mieres? En que los tres le han hecho un serio daño al próximo gobierno. Gobierno que integrarán los tres. O sea, a su gobierno”, comienza escribiendo el ex ministro de Economía y Finanzas, Ignacio de Posadas, en una carta que publica este jueves Búsqueda, en su sección “Cartas al director”.

En su opinión, a pesar de las “diferencias adjetivas” los tres líderes partidarios torpedearon “la base de credibilidad” del gobierno que asumirá el 1° de marzo.

“Los tres antepusieron otros intereses, en algunos casos político-partidarios, en otros político-ideológicos y aún político-personales, a la solidez (necesaria), de la coalición de gobierno, sin entrar a evaluar las acciones y reacciones de Mieres, Manini y Talvi, a raiz de la dificultad política que presenta la elección por Montevideo”, escribió el abogado, integrante del Partido Nacional.

Según De Posadas, incluso si estos tres dirigentes pudieran esgrimir “argumentos adultos” para explicar sus posturas “es indiscutible que todos ellos priorizaron otras cosas a la buena salud de la coalición”. “Les pareció más importante salvaguardar otros valores que preservar la delicada estructura que necesariamente deberá sostener al próximo gobierno”, cuestionó.

Y agrega: “Es así. No hay otro análisis. Les pareció más importante preservar cierta “pureza” ideológica, o cierto prestigio político-partidario, que cuidar el futuro del país. No se trata de un sesudo análisis teórico, es lo que la gente vio: “Ya se están peleando”, “todavía ni empezaron y ya se están peleando”, “son todos iguales”. No se engañen, así es el juicio popular”.

De Posadas reconoce que “ya era difìcil” creer en una coalición política “con tantos caciques y de características tan distintas”, y cuando aparece “fuego cruzado” por candidaturas resultar “inevitable que la credibilidad quede malherida”.

El ex jerarca del gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) piensa que los referentes de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente deberían “reconocer que se equivocaron y que su equivocación deja heridas abiertas”. “No pretendo que hagan un meaculpa público, lo que no va a ocurrir, pero hacia dentro de sí mismos y de su gente (y por ese camino, de la opinión pública) deben restaruar la convicción de que la coalición es esencial al futuro gobierno y, por tanto, al futuro del país. Por lo cual, la coalición es un valor superior a la enorme cantidad de valores políticos y personales que, a diario, chocan en política. Superior aun a temas como la elección por Montevideo”, concluye en su carta a Búsqueda.