La Intendencia de Montevideo llevará a cabo un plan piloto de entrega de contenedores en los hogares para que los ciudadanos puedan reciclar. Desde la comuna afirman que el reciclado “es un proceso fundamental para que podamos tener una ciudad más limpia”, y por ello se buscará que la basura que se acumula en las calles junto a los contenedores esté dividida entre orgánica e inorgánica. El jefe comunal, Christian di Candia, declaró ayer: “Tenemos que acostumbrar a la gente a que cuando llega con sus residuos al contenedor y está tan lleno que no se puede meter nada adentro, no los tire así nomás, sino que lo haga con criterio. Y para ello, saber que las cosas que lleva en la bolsa son orgánicas y las que lleva en el contenedor son inorgánicas facilita mucho la tarea. Debemos convencer a los vecinos de que cambien sus hábitos, porque es importante para el medioambiente que junto al contenedor haya una pila con desechos de alimentos y otra con plásticos y papeles. Es el único planeta que tenemos y hay que cuidarlo”.

Di Candia aclaró, de todos modos, que se trata de un plan piloto, por lo que su éxito no está asegurado. “Con estas cosas nunca se sabe. Nosotros le teníamos mucha fe al proyecto de dejar la basura en los contenedores mucho tiempo con la esperanza de que un día abriéramos la tapa y hubiera desaparecido, y sin embargo no funcionó. Fue una decepción muy grande, pero bueno, no hay más remedio que seguir probando”.