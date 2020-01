Una mujer que estaba cursando un embarazo de alto riesgo debió viajar desde Melo hasta Montevideo en taxi para dar a luz porque en el hospital de su ciudad le dijeron que no habían ambulancias para trasladarla. El viaje tuvo un costo de 16.000 pesos, y según los familiares fue “un poco caro”, aunque por otro lado les permitió conocer varios rincones del Uruguay. “Con todos los nervios de la situación no le dijimos al taxista qué ruta tenía que tomar, así que agarró para el lado de Rivera, después pasamos por Tacuarembó, Durazno, Flores, Colonia y San José, hasta que entramos a Montevideo. Fueron 16.000 pesos, pero lo que importa es que llegamos a tiempo, y además, pasamos por una cantidad de lugares que no conocíamos. La verdad es que Uruguay es muy lindo”, declaró uno de los familiares de la paciente.

Desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado reconocieron que esta situación causa “preocupación”. “Si a este antecedente le sumamos la codicia de los taxistas y de los empresarios de la medicina, en un par de años vamos a tener alguna norma que diga que no se pueden hacer traslados en ambulancia, sino que todos tienen que hacerse por taxi. Ya me veo que van a firmar un acuerdo entre empresas formadas por familiares de funcionarios de ASSE y taxistas para cobrarle al estado unos viajes que encima van a ser larguísimos, con miles de vueltas, un servicio pésimo y una mampara que va a poner en riesgo la salud de los pacientes”, declaró una jerarca del Ministerio de Salud Pública.