Carlos (operador de seres humanos): “Para mí, este es el momento ideal para liberar todo ese petróleo que tenemos escondido. Ojo, yo entiendo que la farsa esa de que acá no se encontró petróleo era importante mantenerla, porque si en el Frente Amplio se enteraban, lo iban a dilapidar. Pero ahora que vamos a tener un gobierno serio, hay que abrir los pozos y empezar a sacar para vender y también para consumir nosotros, así de paso borramos del paisaje esos molinos de viento del orto”.

Marta (traficante de heroínas míticas): “Estamos mucho más cerca del apocalipsis nuclear de lo que la gente cree, porque todos esos modelos de cuánto demorarían los misiles en llegar a su destino están hechos en base a que la tierra es redonda, y en realidad es plana. Lo bueno es que nos vamos a poder ir a vivir a la parte de abajo, porque ahí la radiación no va a llegar. Aún no sé si existe riesgo de que uno se caiga, eso tengo que averiguarlo. Pero solucionando eso no habría por qué preocuparse”.

Lucifera (secretaria ejecutiva, legislativa y judicial): “Donald Trump y Hasán Rohaní son dos fundamentalistas y es muy difícil que se pongan de acuerdo. A lo mejor si cada uno de ellos pudiera ponerse en el lugar del otro lograrían entenderse. Pero a lo mejor no, porque como los dos son fundamentalistas, si intercambian lugares seguiría siendo un enfrentamiento de dos fundamentalistas. No sé, pero en todo caso, creo que vale la pena probar, y si la cosa no da resultado, elegir uno de los bandos”.