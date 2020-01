Ramón Ruiz y Ernesto Murro cuestionaron las declaraciones de Isaac Alfie sobre el sistema de seguridad social

“Opinar sobre la situación de la seguridad social solamente haciendo referencia al ‘déficit’ es una mirada muy parcial de un tema muy complejo”, dijo en su cuenta de Twitter Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), tras las declaraciones del futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. El viernes Alfie dijo que el sistema de seguridad social está “absolutamente quebrado” y que es preciso adecuarlo a la actualidad.

En respuesta, Ruiz agregó: “Es necesario un diagnóstico más integral de todo el sistema de protección social. Afirmar que estamos peor no resiste ningún análisis”. Asimismo, Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social, declaró a Radio Uruguay que “se ha hablado del déficit brutal, lo cual no es cierto”, y “si fuera cierto, el déficit del BPS es porque se le dio más plata a la gente”. En la misma línea, dijo que “la gente razonablemente pide más” jubilación, al rondar los 12.500 pesos la mínima, pero que, a su vez, esto fue posible por aumentos extras que, si no existieran, la jubilación mínima estaría en 3.000 o 4.000 pesos. Murro agregó que las AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional] dan jubilaciones de 6.000 pesos en promedio. “Si no estuviera San BPS, pobre gente”, puntualizó.