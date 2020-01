Varios dirigentes del Frente Amplio (FA) se reunieron el sábado con Daniel Martínez para pedirle que reconsidere su decisión de no presentarse como candidato a la Intendencia de Montevideo. Tras el encuentro se dio como un hecho que el ex candidato a la presidencia finalmente se postulará en las departamentales, aunque aún falta la confirmación oficial. “Estamos trabajando muy intensamente para hacer el anuncio oficial. Queremos hacerlo cuanto antes porque tenemos miedo de que cambie de opinión”, explicó un dirigente de la Vertiente Artiguista. Es que si bien los sectores que impulsan la candidatura de Martínez consideran que una marcha atrás de su parte no sería demasiado grave, ni mucho menos “el fin de la historia”, ya que “evidentemente es muy fácil hacerle cambiar de opinión, por lo que pedirle que lo reconsidere y se presente no sería un problema”, también creen que “podría dar una mala imagen”. “Si Daniel Martínez cambia de opinión y dice que en realidad no se quiere presentar, y después cambia de idea nuevamente y se presenta, va a quedar frente al resto de los candidatos del FA como un tipo caprichoso e impredecible, que es justamente lo que estamos tratando de ocultarle a la gente”, confesó el dirigente consultado. “Además, tenemos otro problema: los proveedores de cartelería tienen miedo de aceptar nuestros pedidos, porque el riesgo de que después se tengan que meter los carteles en el culo es muy grande. Tenemos que cerrar esto cuanto antes”, concluyó.