La Mesa Política del Frente Amplio (FA) comenzó a analizar un documento interno con insumos para hacer la esperada “evaluación y autocrítica” del fin del ciclo de tres períodos de gobierno. En un fragmento se habla de dirigentes que se “apartaron del camino” en materia ética, una referencia bastante clara a Raúl Sendic, aunque no se lo nombra explícitamente. Uno de los responsables del documento explicó que no se nombró al ex vicepresidente “porque afortunadamente hace tiempo que no sale del agujero en donde está escondido, pero teníamos miedo de que si lo invocábamos terminara apareciéndose”. “Que quede claro que acá no quisimos evitar la condena a esta persona, es al revés, lo que nos preocupaba era que pasara algo como lo de Beetlejuice. No quisimos arriesgarnos”.

De todas maneras, el dirigente reconoció que al no nombrarse al vicepresidente existe cierto riesgo de que no todo el mundo interprete que el fragmento dedicado a la ética de los funcionarios de gobierno habla fundamentalmente de él. “Vamos a ver cómo nos va con esto. Si vemos que hay compañeros que no terminan de entender el asunto, algo que es muy probable, porque si llegamos hasta acá es que había dificultades de comprensión, seguramente recurramos a una fórmula intermedia, como mencionar ‘el caso del compañero de iniciales R.S, oriental, casado, 58 años’, o algo por el estilo”.