El programa Así nos va, de Radio Carve, divulgó ayer que el ex presidente y senador José Mujica tiene como asesor en su despacho al contador Mario Piacenza, quien trabaja en régimen de pase en comisión. El funcionario es gerente general del MEVIR, y tal como indica la normativa, sigue percibiendo su sueldo, que en su caso es superior a 300.000 pesos. Una fuente del Movimiento de Participación Popular, el sector de Mujica, declaró: “Los medios se quejan porque les parece una cantidad exorbitante de dinero, pero yo no sólo creo que no es mucho dinero, sino que es poco, porque pasarse varias horas al día escuchando a José Mujica mezclando conceptos de historia política del Uruguay con reflexiones sobre la Pachamama y algunas puteadas no es changa. 300.000 pesos es una miseria”.

Este diagnóstico es compartido por la Organización Mundial del Trabajo, desde donde reclamaron “un aumento de sueldo inmediato para el señor Piacenza”. “El nivel de exigencia que sufre esa persona es casi sobrehumano. Su remuneración tiene que estar acorde al sacrificio realizado”. Desde el organismo pidieron además al Estado uruguayo que se ajuste la legislación sobre los pases en comisión, “de modo que ninguna persona pase más de seis meses trabajando en el despacho de José Mujica. Por más que se aumenten las remuneraciones, eso no justifica arriesgar la salud de los trabajadores”.