El periodista Jorge da Silveira, quien desde hace más de una década viene criticando a Óscar Tabárez, cargó duramente contra él luego de la humillante derrota de Uruguay ante Ecuador el martes en Quito. “No se puede cometer tantos errores”, “es una obstinación que tiene para hacer cosas en contra del sentido común” y “no se puede ir contra la lógica permanentemente” fueron algunas de las frases que le dedicó. Tabárez, que no acostumbra responder los cuestionamientos de Da Silveira, en esta ocasión no sólo lo hizo, sino que además pidió públicamente la renuncia del periodista. “Creo que Da Silveira cumplió su ciclo y llegó la hora de que dé un paso al costado. Es de hombres sabios saber cuándo retirarse”, dijo Tabárez. El director técnico aclaró, de todas maneras, que no está particularmente disconforme con la labor de Da Silveira, y que le pidió la renuncia “para darle un toque fresco a nuestra relación, porque hace muchos años que venimos haciendo lo mismo y estamos atrapados dentro de una rutina. Hay que renovarse”.

Tabárez le explicó esto mismo al periodista en un mensaje de Whatsapp. “Lo nuestro no está funcionando, tenemos que reavivar la chispa”, le escribió. Pero la propuesta de Tabárez no logró seducir a Da Silveira. “No me gustan las cosas raras. Cambiar por cambiar nunca es bueno. Soy un hombre de costumbres y tradiciones, y no tengo problemas en seguir con esta rutina por 30 años más”, respondió.