La selección nacional perdió 4-2 con Ecuador por la segunda fecha de las Eliminatorias, una cifra algo engañosa, ya que la celeste pudo haber recibido muchos más goles. El director técnico uruguayo, Óscar Tabárez, reconoció que el resultado fue “muy negativo”, aunque lo que más preocupa al cuerpo técnico es la baja en algunos rendimientos individuales si se los compara con el partido con Chile del jueves pasado. “El VAR, que fue determinante en la victoria contra los chilenos, no repitió su buena actuación. Así como aquella victoria se explica pura y exclusivamente por el VAR, contra Ecuador pasa exactamente lo mismo”.

El comienzo del VAR no fue bueno y le anuló un gol a Naithan Nández por fuera de juego. Después pareció encaminarse, cuando también le anuló un gol a Ecuador, pero no pudo mantener su buen nivel y durante el resto del partido tomó una cantidad de decisiones justas que perjudicaron a Uruguay”. Tabárez aclaró de todas maneras que “acá no se trata de endiosar a nadie por haber tenido un gran partido, ni de condenar a nadie por haber tenido uno malo. El VAR tiene excelentes condiciones y puede aportar mucho a este proceso”. El Maestro fue enfático al afirmar que tiene “plena confianza” en el sistema de videoarbitraje, aunque también reconoció que en los próximos partidos “quizás hagamos un planteamiento táctico en el que esté un poco más acompañado, con jugadas de peligro y tiros al arco”.