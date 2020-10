La Juventud Uruguaya de Pie (JUP) fue una organización de ultraderecha que estuvo muy activa durante los primeros años de la década del 70, pero que se disolvió tras la derrota de los tupamaros. Ayer, sin embargo, apareció un cartel en la puerta de un liceo con la leyenda “La JUP está de vuelta, no al referéndum de la LUC”. Hugo Manini Ríos, hermano de Guido Manini Ríos y fundador de la JUP, fue consultado sobre la aparición de la pancarta. “Es algo terrible, un episodio completamente lamentable; me quedaron todas las manos manchadas de pintura”. Manini Ríos dijo también que la situación lo “agarró completamente por sorpresa”. “Yo creía que este tipo de cosas eran algo del pasado y que con los aerosoles de ahora era diferente, pero me equivoqué. Es muy triste que no podamos dejar este tipo de incidentes en el pasado y sigamos volviendo a nuestras casas con las manos todas manchadas y oliendo a aguarrás”.

Manini Ríos aclaró de todos modos que el hecho de que haya participado en la elaboración del cartel “no quiere decir de ninguna manera que yo apoye a esta organización. Yo simplemente la fundé, la dirigí, defendí su actuación toda mi vida y ahora me puse a pintar esto, pero si alguien dice que yo soy de la JUP o algo así, es porque está mintiendo, quién sabe con qué objetivos. Pero bueno, estoy acostumbrado a que me calumnien. Nos pasa a las personas que hablamos de frente y no nos guardamos nada”.