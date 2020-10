“Le dije a Xisco que se buscara equipo”. Con estas palabras Mario Saralegui anunció que para el Torneo Clausura no contará con el delantero español. El técnico aclaró que, a pesar de que el jugador mallorquino no aportó demasiados goles desde que llegó a Peñarol, su cese no está relacionado con motivos futbolísticos. “En el club tenemos que cuidar mucho los recursos y evitar que haya roles duplicados, así que era él o yo, porque acá no hay lugar para dos metrosexuales. Los dos somos muy buenos a la hora de mantener nuestra apariencia física en niveles excelsos, pero la verdad es que yo soy más importante para el club, y además vengo de acá”.

Fuentes mirasoles indicaron que Saralegui sentía “mucha envidia” de Xisco. “Mario es obsesivamente coqueto, está todo el tiempo pendiente de las últimas tendencias en moda masculina, pasa horas en el spa, hace la dieta keto y no va a ningún lado sin su Head&Shoulders. De todas maneras, nunca pudo llegar al nivel de Xisco. Y, como buen metrosexual, se toma la competencia con un hombre por quién se parece más a Maluma como algo de vida o muerte”. Si bien Saralegui nunca admitió sentirse en inferioridad de condiciones frente a Xisco, las fuentes indicaron que había “hechos que rompían los ojos”. “De Xisco se decía por todos lados que era gay. De Saralegui nunca se escuchó. Y en el mundo de los metrosexuales el que despierta rumores de que es gay siempre está un escalón más arriba del que no”.