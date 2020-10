Uno de los hechos más destacados de la reunión del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) con los intendentes electos bajo ese lema fue la presencia del coloniense Carlos Moreira. El reelecto jefe comunal aseguró a la prensa que tiene intenciones de reintegrarse al PN, y una fuente nacionalista reconoció que se está analizando una fórmula para que esto se concrete. “Dejarlo entrar al partido así como así es algo que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es permitirle hacer algunas pasantías a cambio de sexo. No lo estaríamos reintegrando en forma total, algo que sería un escándalo para el partido, sino que pasaría a integrar sus filas en forma interina, si sabe pedirlo adecuadamente, por supuesto”.

Con respecto a los favores sexuales, la fuente consultada explicó que constituyen una parte muy importante de la solución al problema. “Si no le pedimos nada a cambio va a quedar como que le estamos haciendo algún tipo de gauchada. No queremos dar esa impresión”. Si bien se da como un hecho que se va a habilitar este mecanismo para el retorno parcial del intendente de Colonia, aún existen ciertas dudas de que vaya a funcionar. “No alcanza con que Moreira esté dispuesto a acostarse con alguien del Honorable Directorio. Necesitamos que ese alguien también esté dispuesto a hacerlo. Según los primeros sondeos no habría hombres ni mujeres interesados, pero vamos a seguir probando. Capaz que alguno o alguna que esté pasando por un período de sequía encontramos”.