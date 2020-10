El gobierno anunció el cronograma de finalización de cursos para primaria, secundaria y UTU. Una de las novedades es que, debido a la falta de clases por la emergencia sanitaria, en primaria no se pondrán notas, y estas serán sustituidas por un juicio. Ayer se supo que una maestra que pensaba ponerle una mala nota a un alumno la cambió por el juicio “no te pongo regular bueno porque el gobierno no me deja”. La docente explicó que “a esta altura del año ya no había manera de que este niño obtuviera una nota mejor que regular bueno. No entiendo por qué el Codicen no quiere que pongamos nota, pero bueno, son las reglas. Pero no me pueden prohibir que le diga a Facu lo que pienso de su actuación”.

Para otros docentes, sin embargo, el cambio de criterio es una oportunidad. “A Sofi pensaba ponerle un regular en conducta, pero la verdad es que esa nota no alcanzaba para reflejar ni siquiera mínimamente lo diabólico de la conducta de esta niña. Todavía no sé bien qué le voy a poner, pero seguramente sea algo tipo ‘espero que en tu vida adulta no te cruces con ningún incauto o incauta que cometa el gravísimo error de decidir compartir su vida y su tiempo contigo, porque el sufrimiento que le espera a ese pobre ser humano no lo merece nadie en este mundo. Afortunadamente, con tu carácter es casi imposible que alguien no escape corriendo después de conocerte una semana’. Creo que eso le va a dar a Sofi una idea más exacta de lo que pienso de ella que cualquier nota”, dijo un maestro.