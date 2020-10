Ante el aumento de casos de coronavirus, el gobierno quiere dejar bien en claro que perseguirá a quienes violen las disposiciones sanitarias, y por eso ya se ha procesado a varias personas. Sin embargo, no todos los infractores son perseguidos. Hace un mes, en el departamento de Flores, una persona enferma de covid-19 se fue del hospital en donde estaba internada. “La situación no pasó a mayores ya que hasta ahora no se cruzó con nadie. Aún está libre, pero al tratarse de Flores, no tiene sentido que gastemos tiempo y recursos en perseguirlo, porque seguramente pasen varios meses más antes de que se cruce con alguien”, aseguró un jerarca del Ministerio de Salud Pública (MSP). Las autoridades sanitarias prácticamente no monitorean la situación en ese departamento, debido a que, según explicaron, “ahí se practica el distanciamiento social desde siempre. Las personas más sociables se cruzan como mucho con cuatro o cinco personas en una semana. Hoy por hoy, incluso Trinidad es un lugar extremadamente seguro, casi tan seguro como la Base Artigas de la Antártida, al punto que a los porongueros no se les exhorta a usar tapabocas”.

Las autoridades aclararon, de todas maneras, que al paciente infectado que abandonó el hospital se le colocó una tobillera. “No es para que se quede en un lugar fijo, sino para que no se le ocurra irse a otro departamento, porque ahí sí puede ocurrir un desastre. Pero mientras se quede en Flores no pasa nada”.