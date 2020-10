Julio María Sanguinetti anunció que renunciará a su cargo de senador y no estará presente en la votación del presupuesto. El dos veces ex presidente se dedicará de lleno a ejercer su cargo de secretario general del Partido Colorado (PC) y al periodismo. “Mi labor en la etapa fundacional de este gobierno de coalición ya terminó, pero las intrigas partidarias me reclaman más que nunca, así que necesito concentrarme en sabotear a todos aquellos que osen desafiar mi liderazgo, que es algo que tenía un poco abandonado con todo eso de la coalición”, declaró el legislador.

Si bien la salida del gobierno y de la actividad política de Ernesto Talvi parece haber dejado a Sanguinetti como única figura de peso dentro del PC, este último cree que un buen líder “no debe nunca dormirse en los laureles”. “Me deshice de Guillermo Stirling, de Pedro Bordaberry y de Talvi, pero siempre pueden surgir nombres nuevos. A este muchacho Adrián Peña no le veo mucho futuro, pero nunca se sabe: a lo mejor se hace el tarambana para desconcertarme y, una vez que me distraiga, zas, me empieza a hacer sombra. Eso no puede pasar”, explicó Sanguinetti.

Con respecto al periodismo, el líder de Batllistas dijo que le tiene que dedicar “mucho más tiempo que antes, porque hoy en día el discurso antimarxista vive una suerte de renacimiento, así que destacarse en ese terreno es cada vez más difícil”. “Si quiero seguir siendo un paladín del anticomunismo tengo que trabajar duro”, concluyó.