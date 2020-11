Un uruguayo que viajó a Buenos Aires vía Buquebus aseguró que llegó a la capital argentina “con un billete de 200 dólares, nomás”, y le alcanzó para cubrir los gastos de la estadía, los traslados por el fin de semana y la compra de cuatro apartamentos a estrenar en el coqueto barrio de Puerto Madero.

“Vi unos carteles que decían ‘oferta, 91.000.000 de pesos argentinos’, calculé el tipo de cambio, y ta, me los compré, yo qué sé... ¡Me agarró la ola consumista y me los compré! ¿Está mal? ¿Verdad que no? ¿Qué me mirás, te debo algo?”, dijo Andrés Caramba, el protagonista de esta historia, a El Cascote News.

Caramba explicó: “Me dijeron que el tipo de cambio estaba favorable por el covid, y me fui... yo qué sé, ¡de algo hay que morir! ¿Está mal? ¿Verdad que no? ¿Qué me mirás, te debo algo?”.

Andrés lamentó no haber llevado más dinero: “Estuve a punto de comprar una camioneta Dodge, ¡me faltaron dos dólares! No pude negociarla por menos: para nosotros, dos dólares no son nada, pero para ellos es la vida”.