Apuntes del día: Política en conflicto con la lógica

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La lógica señala desde hace siglos que son una falacia los argumentos ad hominem, o sea los que pretenden descalificar una afirmación con cuestionamientos a quien la realiza, pero en política las cosas son un poco más complicadas. Por ejemplo, puede ser atendible la idea de reconocer que Tabaré Vázquez ha sido, en sus mandatos presidenciales, responsable de que se defendieran y ampliaran los derechos de los trabajadores, pero si ese reconocimiento es realizado por el PIT-CNT, surgen razonables discusiones acerca de su pertinencia.

En otros casos, el sentido del mensaje se oscurece debido a su destinatario. Carolina Cosse, candidata frenteamplista a la Intendencia de Montevideo (IM) junto con Daniel Martínez y Álvaro Villar, le solicitó una entrevista a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), que se llevó a cabo ayer, y las autoridades de esa organización social le hicieron entrega de un documento titulado “Ciudad democrática y acceso al suelo urbano”. En ese texto, FUCVAM plantea una serie de propuestas cuya ejecución, en buena parte de los casos, está fuera de las competencias de la IM, y no se entiende bien el motivo de que se le haya presentado a Cosse y se vaya a poner también en manos de Villar, y de cualquier otro aspirante al gobierno departamental interesado en recibirlo.

Otro problema lógico está planteado en los debates acerca de la candidatura a la reelección del intendente de Colonia, Carlos Moreira, por el Partido Nacional. El archivo de la denuncia en su contra, dispuesto por la fiscal Eliana Travers, despeja su situación desde el punto de vista jurídico, pero los cuestionamientos a su conducta en términos éticos siguen en pie.

También existe un problema de concordancia en la discusión que surgió ayer acerca de los cambios manejados por la “coalición multicolor” para la política del Instituto Nacional de Colonización (INC), y de los intereses personales de la ministra designada de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, senadora electa por Cabildo Abierto (CA) y esposa de Guido Manini Ríos. Moreira se vería beneficiada por uno de los artículos incluidos en el borrador de proyecto de ley de urgente consideración, pero ella misma sostuvo ayer que su partido no está de acuerdo con esa propuesta, que consiste en eliminar la exigencia de que quien recibe tierras del INC, en calidad de propietario, resida en ellas.

La cuestión realmente importante no es que haya una implicancia de Moreira (y no se comprende por qué la polémica se centró en ella, cuando es notorio que muchos otros políticos han sido colonos ausentes). Se trata nada menos que de discutir el cometido del INC, y resulta un poco desalentador que el tema cobre notoriedad de esta manera.

En todo caso, y volviendo a la cuestión de las falacias, este episodio puede ser útil para entender que, si bien CA representa, en muchos asuntos, las posiciones más derechistas de la futura coalición de gobierno, esto no significa que los liderados por Manini Ríos estén a favor de todas las iniciativas que le parecen peores a la izquierda.

Hasta el lunes.