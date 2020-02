Jóvenes de la lista de Carlos Moreira defienden al intendente y responden a las críticas “de Montevideo”

Las expresiones de varios jóvenes del Partido Nacional (PN) contrarias a una nueva candidatura del intendente Carlos Moreira en Colonia generaron rápidas respuestas en la interna blanca. Este jueves, la agrupación nacional Juventud Blanca por la Libertad (JBL) publicó un comunicado cuestionando la metodología que buscaban implementar estos jóvenes para bloquear la reelección del jerarca. En este se asegura que si esos jóvenes blancos buscan impedir que Moreira sea candidato, deberían plantearlo desde la Convención de Jóvenes y no desde la Comisión Nacional de Jóvenes, “para que todos puedan dar su juicio de valor y se logre verdaderamente la representatividad”. En el comunicado JBL asegura que la Comisión no es representativa “ante un tema de interés público que puede terminar con la gravedad tal de inhibir a una persona de poder presentar su candidatura por el Partido Nacional”.

Además, varios dirigentes de Colonia cercanos a Moreira criticaron a las dirigentes juveniles que se manifestaron en contra de su reelección, por opinar desde Montevideo sobre un tema del departamento y por no reflejar la opinión de la juventud coloniense al oponerse a la postulación a la reelección del intendente. Ayer las dirigentes juveniles nacionalistas Pilar Simón (lista 40), Fernanda Sfeir (Generación) y Flavia Fernández (lista 430) se habían manifestado contra la postulación de Moreira.

Anahí Rodríguez, integrante de la lista 904-904 de Colonia, defendió a Moreira y dijo que quedó probado que los audios, en los que el jerarca pedía favores sexuales a cambio de la extensión de una pasantía, fueron adulterados. “La Justicia ya dictaminó que él [Moreira] no tiene nada que ver con los audios y no hay nada que lo implique en un fraude con la Intendencia”, sostuvo.

Por su parte, Felipe Durán, integrante de la agrupación Jóvenes 904 (de Moreira), dijo a la diaria que están preparando una carta en la que manifestarán su disconformidad respecto de las opiniones contra la candidatura. Argumentó que el apoyo de Moreira ya se vio en las urnas -en referencia a su sector en las elecciones nacionales- y que la resolución de la fiscal les da la seguridad “a la hora de decir que se trató de una jugada político-partidaria”.

“En lo primero que nos apoyamos para seguir respaldando y acompañando la candidatura de Moreira es la Justicia; creemos que cualquier persona civilizada y que sea republicana cree en la Justicia independiente”, aseguró. Si bien aclaró que los integrantes de la lista buscarán manejar el tema “con el máximo respeto” hacia sus compañeros de Montevideo, se ven en la posición de “criticar sus comentarios por no haber hablado con gente de Colonia”.

La Jutep y el informe

Ricardo Gil Iribarne, actual presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dijo este jueves a la diaria que el organismo está estudiando las denuncias presentadas contra Moreira, aunque se negó a adelantar la fecha en la que será presentado su informe. El organismo tiene la política de no expedirse en los 90 días previos a la elección departamental; aunque no existe ningún impedimento legal, sus integrantes interpretan que “no es conveniente”. En caso de no hacerlo este viernes, la Jutep se expedirá luego de las departamentales, aunque no se sabe si en ese momento su integración seguirá siendo la misma. “Legalmente los miembros actuales seguimos hasta el 7 de febrero de 2022, pero en un momento el doctor [Álvaro] Delgado anunció que podría haber interés en adecuar el directorio a la nueva realidad política. Esa es una decisión del nuevo gobierno”, explicó Gil Iribarne.