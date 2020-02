Beatriz Argimón: la reincorporación de Carlos Moreira se tiene que debatir en el Directorio

El dictamen difundido este martes por la Fiscalía no acabó con la polémica en torno a la postulación a la reelección del intendente de Colonia, Carlos Moreira. A pesar de que en la mañana de este martes la fiscal Eliana Travers decidió archivar la causa contra el intendente, la vicepresidenta electa y presidenta del Directorio del Partido Nacional (PN), Beatriz Argimón, dijo a la diaria que esta decisión no le cambiará su “mirada” sobre el asunto.

“El tema lo evaluará el Directorio y ahí debatiremos”, sostuvo la vicepresidenta electa, quien había liderado el pedido de expulsión de Moreira, luego de que en octubre se filtraran audios en los que se escuchaba al jerarca pedir favores sexuales a cambio de la renovación de una pasantía.

La resolución de Travers dice que durante la investigación se admitió haber manipulado y editado los audios. “No surge de los hechos investigados que haya existido un engaño, sugestión o mentira de parte del denunciado [Moreira] que pudiera hacer creer a G [la edila nacionalista María José García] que debía dar o prometer dar algo al intendente para la prórroga de una pasantía”, dice el texto.

La fiscal asegura que los audios originales demuestran confianza mutua “en tópicos variados y en términos cordiales”, en “comunicaciones que eran habituales entre ellos, según informe del tráfico de llamadas ya relacionado”. Además, señala que no hubo una “amenaza idónea, capaz de coartar a la persona en su libre expresión y determinación, o intimidarla para que obre compelida y atrapada por el ejercicio de poder y superioridad, para dar o prometer dar”. Travers sostiene que “se carece de informes que den cuenta que el acto de extender las pasantías se haya traducido en una pérdida de las arcas de la hacienda departamental”. Al finalizar el dictamen, la fiscal asegura que ninguno de los testigos presentados por la demandante manifestó “haber visto u oído conductas que encuadren en el tipo penal investigado” de acoso.

Según Travers, su decisión no fue influenciada por las fechas: su dictamen se dio a conocer horas antes de que Moreira fuera proclamado por la Convención Departamental del PN en Colonia. “De ninguna manera me influenciaron las fechas, y no debería por qué haberme influenciado”, dijo, en declaraciones recogidas por El Observador. Además de Moreira, la convención proclamó a Ricardo Planchón (Todos) y Eduardo López (Cabildo Abierto) como candidatos bajo el lema del PN.

Este martes Moreira dijo a varios medios que al no haber una responsabilidad penal, tiene el derecho de pedir su reincorporación al PN, pero agregó que hasta ese momento no había tomado contacto con los integrantes del Directorio. “Voy a consultar con el propio presidente electo [Luis Lacalle Pou]. Yo siempre me seguí sintiendo profundamente blanco. Ahora nadie me puede objetar nada”, declaró.

El secretario del Directorio, Pablo Abdala, confirmó que la solicitud de Moreira deberá ser analizada por el Directorio, pero agregó que la conclusión de la fiscal es “un hecho nuevo y muy relevante”, que “en teoría” podría hacer rever la decisión de octubre del año pasado de la Comisión de Ética.

En octubre, cuando surgió el escándalo en medio de la campaña de cara a las elecciones nacionales, la Comisión de Ética del PN surgió la máxima sanción: la expulsión del dirigente, pero el jerarca se adelantó y renunció al partido.

La Comisión había calificado de “inaceptable” la sugerencia del jerarca respecto de renovar pasantías “por una vía distinta de la debida”, y consideró que dicha conducta, “más allá de su consumación o no, afecta el buen nombre y prestigio de la institución a que pertenece el intendente”. En diálogo con la diaria, el diputado Omar Lafluf, quien también integra el Directorio, dijo que sería un planteo “razonable” la revisión de la sugerencia de la Comisión, aunque aclaró no haber leído el dictamen de la fiscal.

En tanto, el edil nacionalista Mario Colman, que integra la lista 904 que lidera Moreira, recibió la resolución de la fiscal con “tranquilidad y alegría”: “Era lo que esperábamos”. Además, sostuvo que se produjo en un “momento importante”, en referencia a las pocas horas que faltaban para que el intendente fuera proclamado. “Se archivó no sólo porque no existió el delito de acoso y abuso de funciones, sino también porque quedó acreditado que fueron manipulados intencionalmente los audios”, expresó. El edil interpretó que la charla con García que se viralizó no debería tener “consideraciones de tipo éticas”, porque a su juicio se trató de un intercambio personal de “alcoba”.

Sospechas y desatinos

Poco antes de conocerse el dictamen, el ex intendente de Colonia Walter Zimmer (PN) dio a entender en una entrevista con el programa Todo Pasa, de Océano FM, que el partido no está presentando lo mejor que tiene en el departamento: “El mejor candidato [a la Intendencia de Colonia] soy yo, sin falsa modestia, lo he mostrado en mi gestión”, aseguró, aunque luego aclaró que no se postulará nuevamente. Además, invitó a Moreira a retirarse de la “arena política”, ya que “hay que darle paso a la gente más joven”. Según dijo, la candidatura a la reelección del intendente “es un desatino”. Para el ex intendente, el PN debería apostar a otras figuras de renovación, y entre ellas mencionó al ex diputado Ricardo Planchón, a la alcaldesa de Nueva Helvecia, María de Lima, y al líder de la lista 1 de Colonia, Napoleón Gardiol.

En filas del Frente Amplio (FA), el edil Daniel Almada dijo a la diaria que para ellos lo que dijo la fiscal “no cambia el eje de la situación”. “Nosotros seguimos sosteniendo que es una lucha política, en este sistema perverso de clientelismo político del PN”, dijo, y aseguró que para los frenteamplistas el centro de la cuestión es la “falta de transparencia de la gestión”. Los ediles aseguran que hay hasta nueve renovaciones de pasantías de hijos de directores departamentales, cuando por reglamento se pueden renovar una vez. Almada aclaró que hay un pedido de informe hecho a la Intendencia que todavía no fue respondido.

También se apuntó a la oportunidad del fallo. Jorge Mota, uno de los dos candidatos del FA para la Intendencia, consideró “llamativo” que el fallo de Travers se haya conocido “apenas unas horas antes” de la Convención blanca. “Es llamativo, pero también es cierto que se esperaba un fallo así”, comentó.

El candidato frenteamplista prefirió analizar las implicancias éticas del asunto. “Es cierto que actos de corrupción hay en todas las filas políticas, pero hay ciertos límites que en este caso se han transgredido groseramente”, opinó.

Mota se refirió, además, al maltrato que a su entender generan los audios hacia García, y a la práctica de “cambiar favores, del tipo que sea, por cargos y beneficios que paga el contribuyente coloniense”: “Es una práctica que lamentablemente se ha naturalizado en muchos departamentos del interior y que acá se expresa groseramente. En el campo de la ética la que juzgará es la propia ciudadanía”, concluyó.