Zimmer: la candidatura de Moreira dentro del PN es un “desatino”

“El mejor candidato [a la Intendencia de Colonia] soy yo, sin falsa modestia, lo he mostrado en mi gestión”, dijo el ex intendente de Colonia Walter Zimmer (Partido Nacional, PN), en una entrevista con el programa Todo Pasa, de Océano FM, quien no obstante aclaró que no se postulará nuevamente.

De hecho, Zimmer dijo que invitó al actual jerarca, Carlos Moreira, a retirarse de la “arena política”, ya que “hay que darle paso a la gente más joven”.

Para Zimmer, la candidatura de Moreira “es un desatino”, ya que “renunció al PN y ahora lo van a nombrar 33 convencionales para que sea candidato por el partido que renunció”.

A pesar del rechazo de Zimmer, Moreira cuenta con el respaldo necesario para ser proclamado hoy por la Convención Departamental del Partido Nacional.

En cambio, según Zimmer el PN debería apostar a otras figuras de renovación, y entre ellas mencionó al ex diputado Ricardo Planchón, a la alcaldesa de Nueva Helvecia María de lima y al líder de la lista 1 de Colonia Napoleón Gardiol.