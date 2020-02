Jóvenes blancos buscan que el Directorio bloquee la candidatura de Carlos Moreira

Varios jóvenes del Partido Nacional (PN) rechazaron la proclamación de Carlos Moreira como candidato a la Intendencia de Colonia. Entre algunos militantes de la agrupación Generación, del Espacio 40 y de la lista 430 las opiniones confluyen: no están de acuerdo con la postulación a la reelección del intendente, una decisión que no los representa.

En la próxima sesión de la Comisión Nacional de Jóvenes (CNJ) del PN se prevé instalar el tema. La intención de estos jóvenes es buscar llegar a una mayoría, redactar un comunicado y elevarlo al directorio del partido para decir que la voz de los jóvenes no acompaña la decisión de la Convención Departamental de Colonia. Aún no se sabe la fecha en que se llevará a cabo la sesión. Pilar Simón (la lista 40) explicó que aguardan que llegue al país el presidente de la CNJ, Armando Castaingdebat (hijo).

Tanto Simón como Fernanda Sfeir, también integrante de Generación, respaldan lo declarado por Beatriz Argimón a la diaria: la última palabra la tiene el directorio. Simón sostiene que si bien no hay “elementos legales ni judiciales” que impidan la candidatura de Moreira, cree que el partido debería seguir una “línea de coherencia”. Con esta afirmación se refiere a que en octubre el PN había considerado que el accionar del intendente no había sido ético.

Los jóvenes de la lista 430 aún no tienen una opinión de conjunto. Flavia Fernández, que integra la agrupación, dijo a título personal que la proclamación “perjudica a la lucha constante del feminismo contra estas conductas, la transparencia y el intento de evitar la corrupción”. Aun así, cree que la candidatura de Moreira no afecta al partido, e hizo referencia a que su madre vive en Colonia “y allá [a Moreira] lo siguen amando. Es otro ambiente”.

Francisco Capandeguy es parte de la agrupación de jóvenes del Espacio 40. Contó que este fin de semana tienen un campamento en el que participarán técnicos y políticos, y allí se tratará el tema. En principio, consideró que la comisión departamental tiene “todo el derecho del mundo” de respaldar a Moreira. “Tendrán sus motivos”, opinó. Dado que la Justicia archivó el caso, “podemos decir que no es un delincuente”. No obstante, sostuvo que el partido “no tiene por qué dar ese paso atrás”: “Más allá de que no haya delito, la ética no es igual al derecho. Es posible que no se haya cometido un delito pero [lo que hizo Moreira] es éticamente reprobable”. Asimismo, se preguntó: “¿Qué pasó desde octubre hasta acá, que antes de las elecciones era reprobable y ahora no?”. El integrante de la 40 recordó también que el directorio, como órgano deliberativo nacional, “tiene potestades sobre las departamentales”.

En tanto, Sfeir sostuvo que la posición de Generación “no es nueva”: es la misma desde que los audios se viralizaron. El tema, sostuvo, pasa por “cómo concebimos al partido y a la política, y trasciende a la Justicia”. Para la agrupación, la discusión debería darse dentro del partido: “Para juzgar el ámbito y la conducta penal está la Justicia, y para juzgar éticamente están los partidos”.

Una vez más la discusión se trata del Partido que queremos, proyectamos y construimos.

Bien claro: esta decisión no me representa, cada día más convencida de que la batalla es generacional y cultural.

Del mismo lado, siempre. https://t.co/KnM1vXh8Jw — Fernanda Sfeir (@FernandaSfeir) February 4, 2020

“Estamos expectantes, porque el partido no se ha manifestado, pero aun así seguimos entendiendo que Moreira no debería haberse postulado”, dijo Sfeir. Si bien manifestó que no es “quién para decir qué perjudica o no al partido”, contó que Generación se creó con el fin de “construir un partido diferente, con otro tipo de liderazgo”. Según dijo, Argimón “encarna” esa renovación que se propone.

El tema generó “polémica” en la juventud blanca. Hay quienes, contó Simón, avalan la candidatura por “conveniencia política o porque desde el punto de vista legal ya no hay nada que podamos echarle en cara”. Por otro lado, muchos otros “no se han sentido representados por las declaraciones de autoridades mayores del partido”. Como consecuencia, dijo Simón, “salió la necesidad de decir ‘Vamos a juntarnos’”.

Aún sobre la mesa

En noviembre la bancada frenteamplista de Colonia había presentado a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) una denuncia por los audios que involucraban a Moreira. El presidente de la Jutep, Ricardo Gil, dijo a la diaria que la candidatura de Moreira “no cambia” el tratamiento del caso. Existe una limitación legal: en los 90 días previos a la elección departamental, el organismo no puede expedirse sobre denuncias que involucren a los postulantes. “Uno puede decir que la denuncia se hizo antes de esos 90 días, pero nosotros nos hemos manejado con no sacar resoluciones durante ese período para no afectar la campaña política”, explicó. Por lo tanto, explicó que se expresarán antes del 9 de febrero o luego de los comicios, ya que el tema está en la agenda de la Jutep.