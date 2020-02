Dificultades en la transición del Mides

Eleonora Bianchi es la actual directora de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una dependencia que atiende, entre otras cosas, a las personas en situación de calle, uno de los temas que ha despertado mayor controversia en los últimos años.

Formalmente dejará ese cargo este sábado, como la mayoría de los funcionarios de la actual administración de gobierno del Frente Amplio. Sin embargo, en su caso hay una particularidad: las nuevas autoridades del Mides se comunicaron el jueves con la ministra saliente, Marina Arismendi, para solicitar que durante las jornadas del domingo y el lunes quede alguna persona como referente del Programa Calle, que por sus características mantiene un servicio las 24 horas que involucra a jerarcas como referentes permanentes.

Las autoridades entrantes, que asumen formalmente el lunes, todavía no resolvieron quién ocupará el cargo de Bianchi, y por eso realizaron este pedido, con el propósito de que no se afecten los los servicios, en particular las urgencias nocturnas.

“Efectivamente, nos solicitaron alguien de referencia. Termino mis funciones el sábado de noche, pero entre domingo y lunes estaré como enlace con los funcionarios de calle”, confirmó Bianchi, quien aclaró que hará esta tarea de forma “honoraria y circunstancial”, hasta que se resuelva quién ocupará su cargo.

La jerarca explicó que actualmente cuentan con determinados mecanismos para resolver las situaciones de urgencia en la madrugada, pero “como no tuvimos la posibilidad de hacer la transición” con los futuros responsables del área, se terminó generando esta situación.

“Lo que entendimos, ante la ausencia de un responsable, es que no se puede afectar el funcionamiento del servicio. La administración actual considera que los funcionarios necesitan una autoridad, que es la que hace de nexo de manera inmediata con otros organismos, como ministerios, la justicia o ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]”, puso como ejemplo Bianchi. “Nosotros atendemos situaciones diversas, violencia doméstica, problemas de salud, accidentes y hasta muertes. Pueden pasar mil cosas, es una población de alta vulnerabilidad y potencialmente pueden pasar cualquiera de estas cosas”, señaló.