El Partido de la Gente (PG) está atravesando por una crisis que amenaza su propia supervivencia. El fundador de la agrupación, Edgardo Novick, y su único diputado, Daniel Peña, están enfrentados por el liderazgo, y hay rumores de que el segundo quiere dejar al primero por fuera de la dirección. Un dirigente del PG muy cercano a Novick reconoció que este se encuentra “muy angustiado y deprimido”, ya que estos últimos acontecimientos lo llevaron a convencerse de que Peña “estaba con él solamente por su dinero”.

La fuente explicó que Novick “siempre supo que muchos se iban a arrimar a su proyecto político por un interés económico, pero también estaba convencido de que otros lo iban a hacer de manera honesta, porque compartían su odio a los pobres y los comunistas, y siempre creyó que Peña era de los segundos”.

Consultado sobre el futuro de Novick en la política, el dirigente no quiso arriesgar una respuesta. “A él le rompieron el corazón, y ese tipo de heridas demora en sanar. Además, él venía recuperándose de otra decepción muy grande, que fue el alejamiento de Gustavo Zubía”. El ex fiscal “siempre fue el preferido de Edgardo, y además, era alguien que definitivamente se sentía atraído por él, por sus propuestas y por sus ideas. Eso era algo genuino, no había una cuestión de dinero de por medio. Entonces, si luego de una decepción como esa viene otra decepción peor, no sería raro que Edgardo abandonara la política y se recluyera en su shopping center”.