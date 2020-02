Andrew Wheeler, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, encabezará la misión que envió el presidente de ese país, Donald Trump, para la asunción de Luis Lacalle Pou el próximo domingo. El funcionario dijo estar “honrado” por haber sido elegido para esta tarea. “Me ilusiona mucho la posibilidad de conocer Uruguay. Además, es la primera vez que el señor presidente Donald Trump me pide que haga algo. De alguna manera, es como que al fin entiendo cuál es mi papel en este gobierno y por qué fui designado”.

Wheeler reconoció que cuando le ofrecieron el cargo suponía que no iba a tener un volumen de trabajo muy grande, pero la actividad resultó ser mucho menor de la que esperaba. “Desde que me designaron me paso todo el día en una oficina esperando que el presidente me llame por teléfono, pero nunca pasa. Me estoy haciendo un experto en el Minecraft”.

El canciller uruguayo, Ernesto Talvi, consideró que la elección de un funcionario que trabaja en el área de la protección ambiental “habla mucho de la importancia que le da Trump a nuestro país”. “Claramente no quiso enviar a cualquiera. Es como si nos hubiera mandado al encargado de la oficina de Humanización del Trato a los Inmigrantes o al director de la Agencia de Promoción de los Derechos de las Mujeres y las Minorías. Su mensaje es: considero a Uruguay un socio estratégico de primer nivel y por eso le mando a las figuras de peso de mi gobierno”.