Frente Amplio tendrá representación en Antel y Colonización

El gobierno electo y el Frente Amplio (FA) llegaron hoy a un acuerdo respecto a los cargos que ocupará la futura oposición en órganos de contralor y de gobierno: según confirmó en la tarde el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la última propuesta que presentó el FA fue aceptada por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, lo que incluye la representación en los directorios de Antel y del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Delgado dijo que “fuimos consecuentes en un compromiso que Lacalle Pou hizo en la campaña”, y destacó “la señal de ofrecer una participación integral en los órganos de gobierno, más allá de lo que le corresponde numéricamente al FA por la cantidad de votos”. Aseguró que la lista de cargos es larga, de 34 cargos, entre los que se incluyen representación en Antel y el INC “en lugar de otros que estaban previstos originalmente”. Delgado afirmó que el FA propondrá los nombres para ocupar esos puestos, “siempre a referéndum del presidente de la República”.

El tema se discutió este viernes en la Mesa Política, donde por unanimidad el Frente Amplio (FA) resolvió exigir la presencia en Antel y el Instituto Nacional de Colonización (INC). “No es un tema de número de cargos”, aseguró a la diaria la vicepresidenta Lucía Topolansky, que explicó que los dos objetivos que se planteó el FA en la negociación fueron “por un lado controlar, la transparencia, y el otro poder participar e incidir, ver qué podemos aportar cuando se diseñan políticas públicas”.

Respecto de los entes autónomos y servicios descentralizados, en primera instancia Lacalle Pou dejó al FA afuera de los directorios de Antel, el INC, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, pero el FA respondió que no aceptaba no estar presente en Antel y el INC. Además, estuvo dispuesto a resignar los cargos en la la Comisión Técnica de Frente Marítimo, en la Comisión Mixta Uruguayo Brasileña sobre Uso y Conservación de Puentes Internacionales y dos secretarías de la Corte Electoral que se nombran por cargos políticos.

Justamente, la participación de la oposición en los órganos de contralor, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, fue otro de los puntos de discusión entre el gobierno electo y el FA. Para la Corte Electoral en primera instancia el gobierno electo ofreció al FA tres cargos, lo que dejaba mayoría de seis para la coalición. “Le dijimos que no, que queríamos conservar el mismo criterio que habíamos acordado con ellos cuando se renovaron, de cuatro para la oposición, cuatro para el oficialismo y un presidente lo más neutral posible”, lo que finalmente fue acordado. Así, el FA tendrá cuatro representantes en la Corte Electoral y tres en el Tribunal de Cuentas. Para la aprobación de estas venias se requieren mayorías especiales, a las que la futura coalición de gobierno no llega.

La lista original de cargos propuesta por el gobierno electo era de 33 cargos. José Mujica, en tanto, dijo en su espacio en M24 que para eliminar “los sinsabores que imponen las negociaciones, llenas de dificultades, de subjetivismos”, que “no hacen bien”, sería bueno encontrar, “por la vía de la ley una metodología que defina, definitivamente, la participación de quien es oposición”. Consideró que “en cada periodo de gobierno este asunto se presenta con los más diversos criterios” y esto “no parece conveniente, por su inestabilidad, para los destinos de la República”. La ley a la que Mujica le gustaría arribar establecería los criterios y las proporcionalidades de participación de la oposición, para “no dejar esta cuestión al libre y ocasional albedrío de los gobiernos de turno” y buscar “un progreso en las relaciones políticas que mejoren la calidad del sistema representativo”.