Varias de las autoridades que asumirán el primero de marzo anunciaron que en el próximo período de gobierno continuará la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. “Es un compromiso que asumimos en la campaña electoral y lo vamos a cumplir. La única diferencia con lo que se venía haciendo hasta ahora tiene que ver con los días en que se trabajará. Concretamente se va a excavar los días en que [el futuro subsecretario de Defensa] Rivera Elgue esté de licencia o fuera del país”, adelantó el secretario de Presidencia entrante, Álvaro Delgado.

Delgado reconoció que este cronograma puede hacer que las búsquedas se enlentezcan, pero explicó que, en caso de que no haya resultados, se recurrirá a un plan B que contempla, entre otras cosas, darle a Rivera Elgue un año sabático. “Los familiares de detenidos desaparecidos y la sociedad toda se pueden quedar tranquilos de que Rivera Elgue no va a ser un obstáculo para la búsqueda de restos. Son muchas las opciones que tenemos: darle un año sabático, colocarlo de agregado militar en alguna embajada, o armar una obra trucha en los cuarteles para engañarlo y que no se dé cuenta de que los antropólogos están trabajando”.

Delgado aclaró que la posibilidad de pedirle a Rivera Elgue que colabore con las búsquedas está sobre la mesa, aunque en el gobierno entrante consideran que “esta estrategia puede ser más lenta aún que excavar 25 días por año”.